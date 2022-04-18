Расследования

СК в Волгограде отправит под суд 36-летнего отца-изверга

Расследования 18.04.2022 13:25
18.04.2022 13:25


В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего  жителя Краснооктябрьского района, который систематически без особого повода избивал своего 11-летнего сына и лишал его сна. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, последнее рукоприкладство в октябре 2021 года завершилось переломом носа мальчика со смещением. 

–  36-летний мужчина с 2020 по октябрь 2021 год, используя малозначительные поводы, пренебрежительным, грубым, унижающим человеческое достоинство образом обращался с 11-летним сыном, – сообщила  Дарья Буянова информагентству. – Отец ребенка наносил ему  побои, а также совершал иные неправомерные действия в отношении мальчика, в том числе, нарушая его право на здоровый сон. В один из дней в октябре  прошлого года обвиняемый, используя в очередной раз малозначительный повод, нанес не менее пяти ударов ремнем, после чего кулаком в область туловища малолетнего, а также удар в область головы ребенка, причинив ему закрытый перелом носа со смещением. 

Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области. Мужчина в истязаниях ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

– Следователями территориального подразделения СКР собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу, –  уточняет Дарья Буянова. 

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