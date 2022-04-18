Театралка опустошила счет автослесаря из Волгограда

18.04.2022 12:40
Денег на счете лишился 29-летний автослесарь из Волгограда в ходе попытки познакомиться с девушкой на сайте знакомств. Как сообщили в УМВД Волгограда, после длительной переписки незнакомка попросила молодого человека оплатить билеты в театр.
Мужчина согласился и перешел по ссылке, которую она ему отправила. Волгоградец указал данные своей банковской карты, а вскоре обнаружил списание со своего счета более 10 тысяч рублей.
После этого молодой человек пытался связаться с девушкой, но она ему больше не отвечала. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию.
Полицейские ищут мошенницу.
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