Волгоградцы хотят видеть фермерский рынок на месте «СуперМАНа»



На месте закрывающегося магазина «СуперМАН» на ул. Советская, 17 в центре Волгограда должен появиться полноценный фермерский рынок и новые бесплатные места для дачников. За такое будущее торговой площади проголосовали 71% волгоградцев, принявших участие в специальном опросе ИА «Высоты 102» в Telegram-канале.

– Пусть вернут рынок, серьёзно. «МАН» всегда был супердорогим магазином, потому и ушел, что ничего в нём не покупали, – высказался один из пользователей. – Торговые ряды там особо не нужны, второй этаж вечно закрыт, в пристройке непонятные кафешки, а за овощами надо ездить аж до «Возрождения».

В обсуждениях жители пришли к мнению, что места для аренды на новом рынке необходимо предоставлять только по фермерским паспортам, чтобы не допускать в торговле спекулянтов.

Почти четверть принявших участие в опросе горожан считают, что на месте «СуперМАНа» мог бы открыться очередной «Магнит», «Перекресток» или «Покупочка». Еще 5% опрошенных проголосовали за появление фудкорта на площади в 3 тысячи кв. м.

К моменту публикации в опросе приняли участие 367 пользователей. Голосование продолжается.