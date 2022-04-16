«Жигули» на месте: сенаторы Семисотов и Горняков показали доходы и имущество









Сведения о доходах за 2021 года вслед за депутатами Госдумы России опубликовали и члены Совета Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларации, прошлый год выдался неплохим в финансовом плане у сенаторов от Волгоградской области – Сергея Горнякова и Николая Семисотова.

Доход Сергея Горнякова за год увеличился с 5,6 миллиона рублей до 5,7 миллиона. Его супруга задекларировала 14 миллионов против 14,4 миллиона в 2020 году. В списке имущества у Сергея Горнякова – без изменений. В собственности сенатора остался земельный участок, жилой дом, погрузчик и прицеп. Жена владеет автомобилем «Mercedes-Benz V 250 D 4». Ей принадлежит два земельных участка под производственную базу и строительство магазина, четыре нежилых помещения и магазин. Она также имеет доли в двух земельных участках и магазине.

Николай Семисотов отчитался о доходе в размере 6 миллионов рублей (было 5,8 миллиона). Супруга сенатора задекларировала 237,9 тысячи рублей. Николай Семисотов уже не первый год сохраняет за собой звание крупного землевладельца. У сенатора доли в 12 обширных земельных участках сельскохозяйственного назначения, в собственности три участка для ведения личного подсобного хозяйства. Супруга имеет доли в 9 участках сельхозназначения. В списке имущества Николая Семисотова также указан жилой дом и квартира, прицеп к легковому авто и отечественный «ВАЗ-21060». Примечательно, что машину именно этой марки сенатор декларирует уже не первый год.



