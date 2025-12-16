



Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование ДТП, в котором пострадала 14-летняя пассажирка маршрутки №5. По информации надзорного ведомства, аварию мог спровоцировать водитель иномарки, грубо нарушив правила дорожного движения.

- 15 декабря около 17:00 27-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, выезжая со двора на проспекте им. В.И. Ленина, д.104, пересек сплошную линию и совершил столкновение с маршрутным такси. В результате с места аварии госпитализирована 14-летняя девочка, следовавшая в маршрутном такси в качестве пассажира, - уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в результате лобового столкновения Mercedes и ГАЗель получили серьёзные повреждения.

Фото: прокуратура Волгоградской области