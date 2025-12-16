Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской области

В Волгоградской области советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Елена Кривенко возглавила Межрайонную ИФНС России №1. Это подразделение администрирует налогоплательщиков в Волжском, а также в Быковском, Николаевском, Палласовском, Старополтавском, Среднеахтубинском и Ленинском районах, уточнили в УФНС России по региону.

До этого назначения Елена Кривенко руководила Межрайонной ИФНС России №6 по Волгоградской области.

Елена Кривенко родилась 20 июня 1977 года в Михайловке Волгоградской области. В налоговых органах работает с 1997 года. За период трудовой деятельности занимала должности от государственного налогового инспектора до начальника инспекции.





