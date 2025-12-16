Общество

Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской области

Общество 16.12.2025 11:49
0
16.12.2025 11:49


В Волгоградской области советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Елена Кривенко возглавила Межрайонную ИФНС России №1. Это подразделение администрирует налогоплательщиков в Волжском, а также в Быковском, Николаевском, Палласовском, Старополтавском, Среднеахтубинском и Ленинском районах, уточнили в УФНС России по региону.

До этого назначения Елена Кривенко руководила Межрайонной ИФНС России №6 по Волгоградской области.

Елена Кривенко родилась 20 июня 1977 года в Михайловке Волгоградской области. В налоговых органах работает с 1997 года. За период трудовой деятельности занимала должности от государственного налогового инспектора до начальника инспекции.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.12.2025 12:40
Общество 16.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 12:29
Общество 16.12.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 12:13
Общество 16.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 11:49
Общество 16.12.2025 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2025 11:12
Общество 16.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 10:18
Общество 16.12.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:19
Общество 16.12.2025 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:09
Общество 16.12.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:46
Общество 16.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:11
Общество 16.12.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 07:17
Общество 16.12.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 06:39
Общество 16.12.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 06:09
Общество 16.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:39
Общество 15.12.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:07
Общество 15.12.2025 21:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечникаСмотреть фотографии
12:29
«Противоречит сущности ислама»: муфтий Волгоградской области резко осудил расстрел евреев в СиднееСмотреть фотографии
12:13
Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
«Пытался проскочить через сплошную»: прокуратура назвала виновника ДТП с маршруткой №5 в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школаСмотреть фотографии
11:15
В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5Смотреть фотографии
11:12
В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозаводаСмотреть фотографии
11:05
В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницыСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домовСмотреть фотографии
10:23
Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судовСмотреть фотографии
10:18
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
08:11
В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
07:44
Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградцаСмотреть фотографии
07:17
Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничныеСмотреть фотографии
06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
 