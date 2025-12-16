Андрей Бочаров помог в сборе подарков для бойцов СВО

Подготовка такого груза в преддверии Нового года стала уже традицией для жителей региона. В сборе принимают участие неравнодушные волгоградцы, компании, предприятия, фермеры, общественные организации, политические объединения, органы власти, СМИ. Первая партия подарков уже почти полностью укомплектована. Военные получат в посылках продукты питания, теплые вещи, сувениры и трогательные письма от школьников.

– Для меня в свое время в условиях выполнения боевых задач получить такой подарок было бы большим счастьем, – подчеркнул значимость этой акции сквозь призму личного боевого опыта губернатор Герой России Андрей Бочаров. – Победа складывается из многих факторов, и без такой поддержки тоже невозможно обойтись. Уверен, что это придаст бойцам дополнительные силы и веру в то, что их любят и ждут дома. Мы будем также продолжать поддерживать Верховного Главнокомандующего, Вооруженные Силы, наших военнослужащих в выполнении задач специальной военной операции. Мы уверены, что цели СВО будут достигнуты полностью, победа будет за нами.