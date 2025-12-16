Общество

В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули свет

Общество 16.12.2025 08:11
0
16.12.2025 08:11


В Волгоградской области восстановлено электроснабжение районов после арктического циклона, который обрушился на регион 13 декабря. По данным Россети Юг, специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки бытовых потребителей.

Восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, заносами. При этом подача электроэнергии значительной части потребителей была обеспечена в первые сутки по ремонтным схемам и при помощи передвижных резервных источников электроснабжения, добавили  компании.

Напомним, больше всего от стихии пострадали населенные пункты Палласовского, Старополтавского и Быковского районов. Еще накануне вечером без электричества оставалась часть Старополтавского и Палласовского районов. В Старополтавском районе был введен режим повышенной готовности. На подмогу волгоградским энергетикам прибыли бригады из Ростовской области и Краснодарского края.  Всего было  задействовано порядка 65 бригад энергетиков: 170 специалистов, почти 70 единиц спецтехники и 17 резервных источников электроснабжения.

Фото Россети Юг

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.12.2025 10:17
Общество 16.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:19
Общество 16.12.2025 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:09
Общество 16.12.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:46
Общество 16.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:11
Общество 16.12.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 07:17
Общество 16.12.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 06:39
Общество 16.12.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 06:09
Общество 16.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:39
Общество 15.12.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:07
Общество 15.12.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 20:42
Общество 15.12.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 17:52
Общество 15.12.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 16:54
Общество 15.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 16:41
Общество 15.12.2025 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2025 14:35
Общество 15.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:17
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
08:11
В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
07:44
Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградцаСмотреть фотографии
07:17
Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничныеСмотреть фотографии
06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцы вырвали победу на торгах по проекту ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:52
Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористовСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
 