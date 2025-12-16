В Волгоградской области восстановлено электроснабжение районов после арктического циклона, который обрушился на регион 13 декабря. По данным Россети Юг, специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки бытовых потребителей.
Восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, заносами. При этом подача электроэнергии значительной части потребителей была обеспечена в первые сутки по ремонтным схемам и при помощи передвижных резервных источников электроснабжения, добавили компании.
Напомним, больше всего от стихии пострадали населенные пункты Палласовского, Старополтавского и Быковского районов. Еще накануне вечером без электричества оставалась часть Старополтавского и Палласовского районов. В Старополтавском районе был введен режим повышенной готовности. На подмогу волгоградским энергетикам прибыли бригады из Ростовской области и Краснодарского края. Всего было задействовано порядка 65 бригад энергетиков: 170 специалистов, почти 70 единиц спецтехники и 17 резервных источников электроснабжения.
