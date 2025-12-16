Происшествия

Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школа

Происшествия 16.12.2025 11:15
0
16.12.2025 11:15


В Камышинском районе Волгоградской области сельская школа осталась без отопления из-за отключения электричества, вызванного снежной бурей. Как сообщили в администрации района, инцидент случился в селе Терновка. Из-за нарушения электроснабжения в результате арктического шторма произошла остановка котельной. Это стало причиной разморозки наружного участка теплосети до здания начальной школы. Рабочим предстоит заменить участок трубы протяженностью 200 метров. В настоящее время дети занимаются в основном здании школы. 

Обрушившаяся 13 декабря стихия принесла и другие беды. В селах Умет и Верхняя Грязнуха  ураган повредил крыши в спортзале и школе. В Верхней Добринке и Антиповке пострадали многоквартирные доме. В селе Воднобуерачное ветер сорвал крышу детского сада. До сегодняшнего дня дошкольное учреждение не принимало детей. В поселке Госселекстанция и селе Салломатино в домах культуры ураган также повредил часть кровли. 

Напомним, больше всего от снежной бури пострадали районы Заволжья. Несколько дней энергетики восстанавливали нарушенное электроснабжение десятков населенных пунктов. 

Фото администрации Камышинского района t.me

