«Почему вы не любите сами себя?»: волгоградские мастера шиномонтажа предупредили о повышении цен в непогоду

Общество 19.10.2025 19:55
Накануне первого в сезоне «дня жестянщика» автомобилисты и сотрудники шиномонтажных мастерских будто бы по-разному ощущают время. Пока одни ждут «третьего звонка» и не торопятся на «переобувку», другие предвкушают традиционный наплыв клиентов и надеются на самых пунктуальных водителей. Стоит ли менять покрышки до прихода первых холодов? Чем грозит поездка в шиномонтаж в тот самый день Х? И правда ли, что накануне непогоды мастера будут повышать цены на услуги? Ответы на самые горячие вопросы ближайших недель – в материале ИА «Высота 102».

Всем, кто назовет раннюю смену колес безумием и выбрасыванием денег в пустоту, опытные шиномонтажники готовы читать лекции о технических характеристиках покрышек и правилах их эксплуатации.

- Тем, кто ездит на «липучках», нужно было переобуться еще неделю назад, - убежден волгоградский мастер шиномонтажа Андрей. – Владельцы «шипов», которые обратятся за услугой в ближайшее время, также не проиграют, а лишь выиграют, ведь по технологии замена шина должна производиться в теплую погоду. При низких температурах, я уж не говорю про минусовые отметки, покрышки становятся дубовыми, и по правилам они должны сначала отлежаться в помещении при температуре от 15 до 18 градусов. Но разве кто-то это делает?

Из года в год волгоградские мастера работают по единому сценарию – первые морозы, гигантские очереди и смена колес в режиме нон-стоп. Правда, место пунктуальности в этой истории всё-таки есть- по словам специалистов, представительницы прекрасного пола и водители, имевшие неприятный опыт на дороге, относятся к сезонной процедуре с большей предусмотрительностью.

- Многие водители смотрят на прогноз погоды и, видя там хотя бы небольшой плюс, откладывают поездку на шиномонтаж. Ждут чего-то угрожающего. Но ведь ситуация может радикально измениться всего за пару-тройку дней. И здесь мне хочется спросить – люди, почему вы сами себя не любите и подвергаете ненужному и абсолютно беспочвенному стрессу? Лично я убежден, что от каждой жизненной процедуры можно получить не только максимальную пользу, но еще и удовольствие для себя. Скажем, вы придете в ресторан с заранее забронированным столиком или окажетесь в переполненном заведении. Будет ли разница? В нашем деле она ощущается также остро.


За многочасовым стоянием в очередях скрывается и другой, более весомый, аргумент для водителей, предпочитающих ждать первого снега.

- В дни, когда к нам едут переобуваться 70-80% всех водителей, качество работ, конечно же, снижается. Так уж устроен человек – в запарке он просто не может сохранить свое внимание и вовлеченность в процесс, - рассуждает волгоградец. – Нам банально не хватает времени куда-то посмотреть, на что-то обратить внимание, ведь на карту поставлена именно скорость обслуживания.

Последним нокаутирующим аргументом шиномонтажники называют цену на услуги. В этом году многие из специалистов планируют перенимать тактику агрегаторов такси и планомерно повышать расценки в преддверии первых осенних катаклизмов.

- Я допускаю мысль, что у нас будет несколько уровней повышения цен на услуги, - отмечает мастер Андрей. – И, на мой взгляд, это вполне логично. Мы без остановки рассказываем водителям обо всех преимуществах предварительной «переобувки», но процесс осмысления движется не так быстро. Надеюсь, что когда-то у водителей все-таки появятся новые схемы поведения. Надел куртку? Переобуйся! Дали отопление в квартире? Значит, тебе пора на шиномонтаж.

