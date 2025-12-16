В Советском районе Волгограда оказался сорван капитальный ремонт многострадального общежития чулочно-трикотажной фабрики на ул. Чебышева. Кровельные работы должны были завершиться в доме до 30 ноября, однако в зиму объект вошёл, оставшись частично без мягкого гидроизоляционного покрытия, а жизненно важная для предотвращения аварий замена сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения даже не была начата, при том, что сдача коммуникаций изначально была запланирована до конца 2025 года.

– В ночь с 12 на 13 декабря начался жуткий ливень. Утром наш домашний чат взорвался от сообщений. Все начали делиться фото и видео. Где-то затопило только коридор, где-то вода лилась с потолка в уборной, где-то капать начало прямиком в жилых комнатах, – рассказала жительница Татьяна Текучева.

По словам собственников, сильнее всего, уже традиционно, начало затапливать пятый этаж. Жильцы пытались остановить поток осадков с помощью вёдер и тазов, но не тут-то было.

– В какой-то момент мы перестали успевать опустошать ёмкости, а течей было настолько много, что не хватило даже всех наших склянок и детских ванн. Поток воды хлынул в подъезд, и лестница вновь превратилась в «33 водопада», – продолжила волгоградка.

Примечательно, что обновление МКД началось по требованию Госжилнадзора во внеочередном порядке из-за аварийного режима работы инженерных сетей и кровли здания. Колоссальный износ постоянно провоцировал пожары и подтопления жилых помещений, из-за чего часть жителей вынуждены годами ночевать в дождевиках, подвергая свои жизни опасности. Чтобы остановить череду ЧП, на ремонт дома было заложено 30 млн рублей. Однако средства осели на счетах фонда и подрядной организации, а ситуация в доме только ухудшилась.

Важно отметить, что жильцы пытались избежать столь печального сценария и с весны 2025 года начали штурмовать региональный фонд капитального ремонта, требуя в благоприятный период времени начать обновление дома, более того, как ранее сообщала редакция, в августе 2025 года на необходимость начала работ в официальном письме к региональному оператору обратила внимание и управляющая компания, обслуживающая МКД, однако и это не помогло сдвинуть ситуацию. В результате кровельные работы на проблемном объекте, где каждый ливень грозит обернуться пожаром, начались в середине октября в сезон дождей.

ИА «Высота 102» неоднократно обращало внимание и прокуратуры Волгоградской области, и Госжилнадзора, и фонда капитального ремонта на несвоевременное начало работ и сообщало о многочисленных случаях затопления сразу нескольких этажей общежития дождями в разгар кровельных работ. Более того, 13 ноября вода с крыши хлынула в межэтажный стояк электроснабжения и начала вытекать прямиком из распределительных щитов на этажах. Произошли множественные короткие замыкания.

Через неделю потоп повторился. При этом на редакционный запрос региональный фонд капитального ремонта отрапортовал: «В настоящее время на объекте подрядная организация ведет активные работы по завершению обновления кровли».

Активные работы на крыше МКД, по информации жильцов, осуществляют один-два брошенных на коммунальную амбразуру гастарбайтеров. 6 декабря на объект нагрянула комиссия в составе Госжилнадзора.

– Представителями инспекции совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ, представителями Фонда капитального ремонта и подрядной организации проведено обследование многоквартирного дома 36 по ул. Чебышева. Работы находятся на стадии завершения, затоплений мест общего пользования, жилых помещений и протечек крыши на момент обследования не установлено. Согласно региональной программе, срок проведения капитального ремонта – 2023-2025 гг. В случае срыва срока проведения работ со стороны подрядчиков предусмотрены штрафные санкции, – подчеркнули в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Ответ надзорного ведомства озадачил жильцов общежития. Каждый потоп этой осенью фиксировался ими на видео. На этих кадрах отчётливо видны многочисленные затёчные пятна, огромные очаги плесени и высолы, которые после многочисленных подтоплений проступили на этажах. Каким образом комиссия Госжилнадзора умудрилась это всё не заметить, для волгоградцев загадка.









Не меньше вопросов у собственников возникло и к суждению инспекторов о заключительной стадии капитального ремонта крыши.

– Через несколько дней после визита инспекторов мы поднимались на крышу и проводили фото- и видеофиксацию. Примерно треть кровли до сих пор раскрыта. Здесь элементарно отсутствует мягкая гидроизоляция. К восстановлению аварийного парапета по периметру крыши никто даже не приступал. Аварийные, потрескавшиеся бетонные плиты как сыпались вниз прохожим на головы, так и сыпятся. Выходы на крышу также не приведены в порядок. Я, конечно, строительного образования не имею, но сомневаюсь, что именно так выглядит «заключительная» стадия капитального ремонта, – отметила Татьяна Текучева.





Примечательно, что за несколько дней до очередного потопа, произошедшего в ночь с 12 на 13 декабря в общежитии, редакция получила очередной ответ от регионального фонда капитального ремонта. Специалисты отрапортовали об устранении причин затопления МКД.

– Подрядчик выполняет капитальный ремонт крыши здания по ул. Чебышева, 36, техническая готовность – 74%. Основная причина затоплений уже устранена – очищена и восстановлена ливневая канализация, – подчеркивается в комментарии регоператора.

Что же в результате собственники наблюдали на минувших выходных – ещё одна загадка.

Также в фонде капитального ремонта вновь подчеркнули, что ситуация в доме находится на особом контроле, а в несвоевременном начале работ на объекте обвинили управляющую компанию. Кроме того, специалисты сообщили, что несмотря на предписание Госжилнадзора и опасность для жильцов, ремонт коммуникации в назначенный ранее срок произведён не будет.

– Сроки капитального ремонта инженерных систем перенесены на 2026 год по причине соблюдения очередности выполнения работ, – цитата.

Сложившаяся в многоквартирном доме ситуация стала для жителей новым испытаением. И дело даже не в срыве сроков и качестве проводимых работ, а в подходе к решению серьёзных коммунальных проблем, заложниками которых они стали. В течение всей осени прокуратура сообщала, что держит ситуацию на контроле, Госжилнадзор рапортовал о выдаче подрядчику предписаний, фонд капитального ремонта сообщал, что их куратор чуть ли не ночует на объекте, а подрядчик уже наверстывает отставание. Но в результате сроки капремонта сорваны, жильцы под новогодние праздники остались с раскрытой крышей, аварийной проводкой и текущими коммуникациями и вынуждены по-прежнему во время осадков организовать дежурство и спать в дождевиках.





Отметим, 11 декабря председатель совета собственников экс-общежития чулочно-трикотажной фабрики Елена Грачёва рассказала о бедах МКД лично генпрокурору РФ Александру Гуцану. Волгоградцы надеются, что если региональным надзорным ведомствам не удалось отстоять их жилищные права, то хотя бы Генпрокуратура не оставит их один на один с коммунальными проблемами.

Ранее в 2024 году по факту происходящего в доме по требованию Александра Бастрыкина СК России было возбуждено уголовное дело. Жильцы дома были официально признаны потерпевшими, однако на текущий момент о статусе рассмотрения и его итогах информации в открытом доступе нет.

Фото и видео: жители дома, Генпрокуратура