Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлки

Происшествия 16.12.2025 08:15
Полицейские раскрыли кражу новогодней ёлки с украшениями в Ворошиловском районе Волгограда. О её пропаже в органы внутренних дел сообщила сотрудница управляющей компании. Искусственная ёлка стояла в одном из жилых домов. 

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, деревце похитила компания молодых людей – две девушки 18 и 19 лет, а также 19-летний молодой человек. Они пришли в гости к своему знакомому и увидели ёлку, которую решили забрать с собой.

По местам жительства задержанных проведены обыски. Похищенное изъято.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


