Расследования

Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьи

Расследования 16.12.2025 15:57
0
16.12.2025 15:57


В Михайловке Волгоградской области произошло убийство. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 14 декабря в хуторе Рогожин к 36-летнему мужчине пришел его знакомый, 31-летний односельчанин. Мужчины давно конфликтовали, и между ними вновь вспыхнула ссора. Незваный гость набросился на хозяина дома, стал бить его по голове и душить. 

Свидетелем произошедшего стала супруга хозяина дома. Она сначала попыталась оттащить нападавшего от мужа, однако все оказалось бесполезным. Женщина выпрыгнула с детьми из окон и побежала за помощью. Однако ее муж уже к  тому времени скончался. Причиной смерти мужчины стала асфиксия. 

В СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.12.2025 15:57
Расследования 16.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:46
Расследования 16.12.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 13:29
Расследования 16.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2025 07:44
Расследования 16.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 22:01
Расследования 15.12.2025 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 19:25
Расследования 15.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 17:08
Расследования 15.12.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 16:30
Расследования 15.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 15:30
Расследования 15.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:40
Расследования 15.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:07
Расследования 15.12.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 11:48
Расследования 15.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 10:37
Расследования 15.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 15:40
Расследования 14.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 11:17
Расследования 14.12.2025 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
«БиблиоПерфоманс – 2025»: «Ростелеком» поддержал театральный чемпионат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом по решению суда снесён нелегальный асфальтовый заводСмотреть фотографии
16:17
Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВОСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское «Чертово игрище» вошло в топ-5 загадок РоссииСмотреть фотографии
15:51
Тарифы ЖКХ в Волгограде поднимут дважды в 2026 году: когда, почему и на сколькоСмотреть фотографии
15:31
СПЧ планирует ужесточение мер в отношении блогеров после шок-видео из подмосковной школыСмотреть фотографии
15:21
Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из СШАСмотреть фотографии
14:51
Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путемСмотреть фотографии
13:46
ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажировСмотреть фотографии
13:40
Вся надежда на Гуцана? Региональный фонд сорвал капремонт общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
13:29
Экс-депутаты Волгоградской гордумы обжаловали суровый приговор за мегааферу с ОСАГОСмотреть фотографии
13:13
Андрей Бочаров помог в сборе подарков для бойцов СВОСмотреть фотографии
12:40
Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечникаСмотреть фотографии
12:29
«Противоречит сущности ислама»: муфтий Волгоградской области резко осудил расстрел евреев в СиднееСмотреть фотографии
12:13
Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
«Пытался проскочить через сплошную»: прокуратура назвала виновника ДТП с маршруткой №5 в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школаСмотреть фотографии
11:15
В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5Смотреть фотографии
11:12
В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозаводаСмотреть фотографии
11:05
В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницыСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домовСмотреть фотографии
10:23
Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судовСмотреть фотографии
10:18
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
 