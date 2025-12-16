Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьи

В Михайловке Волгоградской области произошло убийство. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 14 декабря в хуторе Рогожин к 36-летнему мужчине пришел его знакомый, 31-летний односельчанин. Мужчины давно конфликтовали, и между ними вновь вспыхнула ссора. Незваный гость набросился на хозяина дома, стал бить его по голове и душить.
Свидетелем произошедшего стала супруга хозяина дома. Она сначала попыталась оттащить нападавшего от мужа, однако все оказалось бесполезным. Женщина выпрыгнула с детьми из окон и побежала за помощью. Однако ее муж уже к тому времени скончался. Причиной смерти мужчины стала асфиксия.
В СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.