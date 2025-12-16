



В новогодние праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования в столицу из Волгограда. Как сообщили в Приволжской железной дороге, в конце декабря и в начале января по маршруту Волгоград-Москва будут назначены два поезда.

Поезда дальнего следования №-579 и №-580 Волгоград-Москва 26 и 29 декабря отправятся в столицу в 3:30 мск с прибытием на следующие сутки в 5:00 мск.

После Рождества, 9 января, поезд из Волгограда также доставит жителей региона в Москву. Отправления поезда намечено в то же время, что и назначенные поезда в декабре - отправление в 3:30 мск, прибытие на следующие сутки в 5:00 мск.

Фото из архива V102.RU