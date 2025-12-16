Трое бывших депутатов Волгоградской городской думы, осужденные в октябре текущего года к длительным срокам за мошенничество с автостраховками, обжаловали суровый приговор в апелляционном порядке. Наказание оспаривают как сами осужденные, так и их защитники.

Напомним, что Центральный районный суд Волгограда 27 октября 2025 года приговорил Алексея Зверева к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. А Евгения Щура и Федора Литвиненко – к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,8 миллиона рублей для каждого. Еще двоим участникам преступной группировки Максиму Калашникову назначили 6 лет в колонии общего режима, а Наталье Володиной - 5,5 лет в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что бывшие народные избранники организовали в Волгограде и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса. Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей.

В рамках расследования этого уголовного дела в отдельные производства были выделены и направлены в суд еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по проведению фиктивных технических экспертиз, а также других активных членов преступного сообщества.





