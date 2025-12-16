Волгоградское «Чертово игрище» вошло в топ-5 загадок России

Песчаный кратер «Чертово игрище» в Волгоградской области вошел в топ-5 самых загадочных мест России. Рейтинг был составлен по итогам голосования телезрителей телеканала «Моя Планета».
Первое место заняло святилище Савин в Курганской области, набрав 70% голосов. На втором месте оказалось плато Путорана в Красноярском крае, на третьем - озеро Байкал.
Чертового игрище из Волгоградской области заняло четвертое место с результатом в 2,85%. Пятерку замкнула Долина царей из Республики Тыва.
Напомним, ранее ведущий телевизионного проекта телеканала побывал на Марсианской поляне в Ольховском районе. Там Вадим Норштейн с помощью ученых, краеведов и местных жителей изучал окаменевшие «яйца динозавров» и попытался отыскать следы внеземных цивилизаций.