



Юлии К. всего 32 года. К этому возрасту женщина, ранее проживавшая в Кировском районе Волгограда, успела обзавестись четырьмя детьми. Первого ребенка волгоградка родила от одного мужчины, еще двоих – от Романа К. Как стало известно ИА «Высота 102», отец первой девочки умер, поэтому ее, как и двоих других, Роман воспитывал как родных.

Семья К. была полной до тех пор, пока глава семьи не подал на развод и не подписал контракт с Минообороны. А потом... Все, кто знаком с семьей, утверждают – Юлия К. будто «слетела с тормозов», стала уходить в загулы и забывать о детях. Когда вспоминала, материнская забота часто заключалась в раздаче оплеух всем четверым – даже 9-месячной девочке, которая появилась у нее уже после развода с Романом. Позже побои зафиксируют судмедэксперты.

Помогите спасти детей!

Напомним, что с просьбой спасти детей обратился в июне 2025 года к землякам отец четырех детей – Роман К. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось тогда связаться с мужчиной. И вот, что он рассказал:

– Когда я женился на Юлии, у нее был уже ребенок, дочка. В браке у нас родились двое детей – девочка и мальчик. Поначалу, до 2022 года, когда я жил с семьей, все было нормально. Но, когда я ушел на СВО, все изменилось. Она почувствовала вкус денег, стала выпивать, ходить налево, до меня доходило, что она и какие-то вещества употребляет, но при мне такого не было. В Кировском районе у нее была комната, которую она купила на материнский капитал, там она и «развлекалась». Все мои попытки как-то на нее повлиять оказались безуспешными. Тогда я подал на развод. В августе 2024 года нас официально развели. У нее уже появился четвертый ребенок, которого она записала на меня, пользуясь тем, что я на СВО, чтобы, видимо, получать еще больше денег.

Мужчина признавался: он не раз слышал упреки в том, что не сохраняет семью.

– А как можно сохранить такую семью? Она почувствовала запах денег и решила, что она никому ничего не должна, а должны только ей. Дети бесконечно болеют, у одного недавно была ужасная аллергия, его положили в больницу, так она его бросила там и убежала к своим хахалям. Я не знал уже, что делать.





«Ты хочешь жить с папой?» – «Да»

Как стало известно ИА «Высота 102», видео, на котором Юлия К. избивает свою 5-летнюю дочь, было снято приятелем Романа К. по его просьбе. Все дело в том, что отец, находившийся на СВО и волновавшийся за детей, попросил друга присматривать за семьей – навещать и покупать продукты. Когда же последний вновь сообщил Роману о том, что мать держит детей в страхе и голоде, тот попросил записать происходящее в квартире на видео.

Видео, на котором Юлия К. молотит ладонями по лицу и груди 5-летней дочки, появилось в июне в социальных сетях. Его распространил сам Роман К. в надежде, что на ситуацию обратят внимание надзорные органы. Так и произошло. Но что предшествовало этому избиению ребенка? Оказалось, что для этого было достаточно одного, но честного ответа малышки.

23 июня 2025 года, когда друг Романа К. вновь пришел навестить детей, он обнаружил, что в квартире, которая была арендована Юлией К. за несколько дней до этого, не оказалось еды. Мужчина, как и следовало, сходил в магазин, принес продукты, а затем стал играть с малышами. В процессе игры и прозвучал вопрос, за которой на 5-летнюю малышку затем посыплется град ударов от родной матери.

– А ты хотела бы взять и переехать к папе и жить с ним? – зачем-то вдруг задал вопрос девочке навещавший мужчина.

– Да, – ничуть не колеблясь, ответила девочка.

В это же время в комнате находилась и Юлия К. Женщина, конечно, все слышала и тут же кинулась в сторону дочки. От страха та попятилась назад и упала на пол. Здесь сердце любой матери наверняка бы вздрогнуло от страха за ребенка и стыда за свою реакцию, но не сердце Юлии К. Все, что происходило потом, записано на видео (сидевший на диване мужчина включил камеру).

– *** вонючая! Вали к своему папаше ублюдочному! – орала мать, била дочь, а та в страхе даже и не думала защищаться – лежала на полу, терпела шлепки и горько плакала.

Возможно, у многих родится вопрос: как взрослый мужчина не вступился за девочку? Как мог держать в руках телефон и снимать то, что невозможно даже смотреть на видео? По словам друга Романа К., – он выполнял его просьбу. И что было бы с детьми сейчас, если бы не эти жуткие кадры?





Наблюдали около года

В списки неблагополучных семья К., в которой на тот момент воспитывалось только трое детей – две девочки и мальчик, попала примерно за год до появления видео. Четвертый ребенок – еще одна девочка – родилась у Юлии К., уже тогда, когда органам опеки было хорошо известно о ее «похождениях».

Компетентные органы, сообщает ИА «Высота 102», не только наблюдали, но и трижды за год привлекали Юлию К. в ответственности за ненадлежащее воспитание малышей. Что же видели и фиксировали сотрудники, от которых зависело то, в каких условиях жили дети?

Во время проверок, которые проводились в жилище Юлии К. в Веселой балке Кировского района, сотрудниками ПДН был установлен целый ряд нарушений. У детей не было чистых вещей, в доме был разбросан мусор, на кухне – грязная посуда, пустой холодильник и кастрюли. Кроме того, говорится в актах, составленных инспекторами, матери было наплевать и на здоровье детей. Так, например, у мальчика на теле наблюдались красные пятна, однако за помощью к врачам волгоградка с ним, конечно, не обращалась.

Неисправимая?

Но не только фиксировали, но и боролись за детей сотрудники ПДН УМВД все это время. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о том, что дети могут жить с Юлией К., принимали работники администрации Кировского района.

В ноябре 2023 года, когда во время проверки вновь полицией был установлен факт ненадлежащего ухода за малышами, все трое были помещены в лечебное учреждение. Саму Юлию К. подвергли наказанию, которое выразилось в виде штрафа в размере 100 (!) рублей. Без согласия чиновников из районной опеки и городской комиссии по таким вопросам поместить детей в какое-либо иное учреждение отдел ПДН не мог.

Второй материал был составлен на многодетную мать в январе 2024 года. Причиной тому послужил тот факт, что в декабре 2023-го дети остались под присмотром чужих людей. 5-го числа Юлия К. отдала малышей знакомым и вернулась лишь спустя сутки.

Вскоре детей, оставленных в одиночестве, обнаружила и хозяйка квартиры, которую арендовала молодая многодетная мать. Женщина не осталась в стороне и передала информацию полицейским. Должным образом оформленные документы вновь были направлены в комиссию ПДН Кировского района. В итоге с января 2024 года по июль дети содержались в спеццентре. Однако затем чиновники вновь приняли решение о воссоединении Юлии К. с малышами. Более того, за год до появления в Сети видео с избиением девочки органы опеки Кировского района сняли с учета Юлию К. как вставшую на путь исправления.

В сентябре 2024 года Юлия К. родила третью дочь – четвертого по счету ребенка.





Синяки за «косяки»

Старшая дочь Юлии К. школьного возраста. Трое остальных – совсем малыши и рождены в период с 2020 по 2024 годы. У всех судмедэксперты обнаружили в июне следы побоев. Даже у самой маленькой – 9-месячной девочки.

Вероятнее всего, многодетная мать в порыве злости била детей руками, как и на том видео. Как стало известно ИА «Высота 102», удары в основном приходились по ногам и спинам детей, а также рукам – видимо, когда прятались. Следы побоев зафиксированы и на лицах детей.

Все травмы расцениваются экспертами как не причинившее вреда здоровью. Мальчик, к слову, на момент изъятия продолжал страдать от дерматита.

Как установлено следствием, Юлия К. била детей всякий раз, когда выходила из равновесия. А случалось это довольно часто. Например, из-за «косяков» по учебе доставалось старшей дочери. Младшим могло прилететь из-за слишком шаловливой и громкой игры.

Чем была обусловлена ненависть волгоградки, которая между делом орала матом, называя своих же детей «собаки сутулые»? Со слов знакомой семьи Натальи У., Юлия К. была неспособна ухаживать за малышами. От этого, видимо, и срывала злость на тех, кто «был виной» и не мог ответить.

– Я поначалу жалела ее, она рассказывала все время, что муж ее – тиран, все время пишет кляузы на нее в опеку, денег не дает. Она ко мне частенько забегала, особенно перед проверками опеки, я и продуктами ей помогала, детей ее кормила, они все время были голодными, на хлеб кидались. А через некоторое время она попросилась пожить у меня. Я согласилась, ведь она часто бросала детей, а так они хоть под присмотром у меня были. С Романом я познакомилась, когда он приезжал в отпуск, и поняла, что все, что она говорила о нем, – это все неправда. Более заботливого и внимательного отца я не видела. Он меня и попросил не оставлять его детей, – вспоминает Наталья.

Женщина, с ее слов, уговорила Юлию К. оформить доверенность, которая позволяла Наталье представлять интересы детей Романа. С той поры они фактически находились у нее под опекой, так как Юлия постоянно уходила из дома и бросала их.

– Я не могу сказать, что она пила. Но она постоянно загуливала. Вела себя порой неадекватно. Например, она могла покусать себя и избить. Детей она тоже била. Мне однажды пришлось ей даже пригрозить, что я ее убью, если еще раз увижу, как она пинает их ногами или придавливает. Но, когда она оставалась с ними одна, она продолжала это делать. Иногда я просыпалась от резкого крика малышей, забегаю, дети плачут, а она клянется, что ничего с ними не делала. Старшая девочка боялась говорить, что вытворяет ее мать, а младшие частенько жаловались.

Все это, отметим, свидетель по уголовному делу Наталья У. рассказывала «Высоте 102» еще летом этого года. Тогда же женщина сообщила о том, что незадолго до съемки видео Юлия К. сбежала их Кировского района и арендовала квартиру на ул. Штеменко – в противоположной стороне города, подальше от органов опеки и других надзирающих.





Уголовное дело и позиция следствия

В настоящее время Юлия К. находится в СИЗО №5 города Ленинска, куда ее поместил суд по ходатайству следователей Краснооктябрьского района Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Женщина обвиняется по двум статьям УК РФ и уже ознакомилась с материалами, которые вскоре должны поступить в суд.

– Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновной) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением), – сообщила 21 октября официальный представитель СУ СК России Наталия Рудник. – Обвиняемая и её защитник ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Юлия К. была помещена под арест 11 июля этого года. В сентябре ее младшей дочери успел исполниться год – в это время малышка находилась, как и сейчас, под наблюдением совершенно посторонних людей. Тревожило ли это саму мать? Судя по видео из суда, когда ей продлевали меру пресечения, так и не скажешь – женщина без стеснения и даже с улыбкой смотрела в видеокамеру.

Приговор Юлия К. будет дожидаться в СИЗО. Дети волгоградки остаются в социальном учреждении, и, главное, сейчас уже ничего не угрожает их жизни и здоровью.