



Муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад прокомментировал теракт с расстрелом 16 евреев на пляже в Сиднее во время празднования Хануки на пляже. Представитель исламского духовенства напомнил, что ислам категорически отвергает любую форму насилия и агрессии, тем более к мирным, беззащитным людям.

- От имени мусульман Волгоградской области хотел бы выразить глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб от рук террористических преступников, совершивших нападение на мирных жителей, отмечавших еврейский праздник Ханука в австралийском городе Сидней. Необходимо подчеркнуть, что любые насильственные действия против невинных людей абсолютно неприемлемы и идут в вопиющее противоречие с самой сущностью учения ислама. Наша вера учит миролюбию, справедливости и уважению ко всем людям независимо от их религиозной принадлежности. Ислам категорически отвергает любую форму насилия и агрессии, — подчеркнул муфтий.

Религиозный деятель напомнил, что убийство человека для настоящего верующего — тяжкий грех. Также от лица российского мусульманского сообщества он осудил теракт.

- Терроризм не имеет оправдания и не совместим с ценностями любого цивилизованного общества. Мы уверены, что истинные последователи ислама всегда будут стоять на страже мира и согласия среди народов, — отметил Бата Кифах Мохамад.

Напомним, ранее муфтий Волгоградской области решительно высказывался о действиях исламистов в Сирии, осуждая массовые убийства крестьян в провинциях Латакия, Джабла и Тартус, произошедшие в марте 2025 года.

Фото: Волгоградский Муфтият / vk.com