



Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал Telegram-каналы и СМИ удалить фото- и видеоматериалы, сделанные во время теракта в школе Подмосковья. Также в Совете заявили, что будут добиваться ужесточения мер в отношении блогеров за публикацию подобного контента.

Сегодня, 14 декабря, в подмосковном Одинцово произошла трагедия — подросток в балаклаве, вооруженный ножом, ворвался в Успенскую школу в Горках-2 и начал резню. Преступник ранил нескольких человек, один ученик погиб. После нападавший закрылся в кабинете и держал в заложниках как минимум одного ребенка.

Позднее силовикам удалось задержать нападавшего. Им оказался 15-летний девятиклассник этой же элитной Успенской школы. После в соцсетях и СМИ стали появляться видеокадры убийства, которые снял сам подросток. Одним из таких видеокадров стало жестокое убийство ножом четвероклассника, которые были обнародованы в интернете без цензуры.

Именно на эти кадры в СПЧ жестко отреагировали, заявив, что подобные материалы необходимо запретить для публикации, а слитую в сеть запись необходимо удалить.

- Конечно, блогеры не являются профессиональными журналистами, и далеко не все Телеграм-каналы зарегистрированы в качестве СМИ. Но понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребенка видеть эти кадры? Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента, - говорится в официальном сообщении совета в Telegram-канале.