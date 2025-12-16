Федеральные новости

СПЧ планирует ужесточение мер в отношении блогеров после шок-видео из подмосковной школы

Федеральные новости 16.12.2025 15:31
0
16.12.2025 15:31


Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал Telegram-каналы и СМИ удалить фото- и видеоматериалы, сделанные во время теракта в школе Подмосковья. Также в Совете заявили, что будут добиваться ужесточения мер в отношении блогеров за публикацию подобного контента.

Сегодня, 14 декабря, в подмосковном Одинцово произошла трагедия — подросток в балаклаве, вооруженный ножом, ворвался в Успенскую школу в Горках-2 и начал резню. Преступник ранил нескольких человек, один ученик погиб. После нападавший закрылся в кабинете и держал в заложниках как минимум одного ребенка.

Позднее силовикам удалось задержать нападавшего. Им оказался 15-летний девятиклассник этой же элитной Успенской школы. После в соцсетях и СМИ стали появляться видеокадры убийства, которые снял сам подросток. Одним из таких видеокадров стало жестокое убийство ножом четвероклассника, которые были обнародованы в интернете без цензуры. 

Именно на эти кадры в СПЧ жестко отреагировали, заявив, что подобные материалы необходимо запретить для публикации, а слитую в сеть запись необходимо удалить. 

- Конечно, блогеры не являются профессиональными журналистами, и далеко не все Телеграм-каналы зарегистрированы в качестве СМИ.  Но понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребенка видеть эти кадры? Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента, - говорится в официальном сообщении совета в Telegram-канале.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.12.2025 15:31
Федеральные новости 16.12.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2025 11:05
Федеральные новости 16.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 11:55
Федеральные новости 15.12.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2025 10:32
Федеральные новости 15.12.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2025 16:48
Федеральные новости 14.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2025 17:43
Федеральные новости 12.12.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 08:19
Федеральные новости 11.12.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2025 07:26
Федеральные новости 11.12.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2025 17:45
Федеральные новости 10.12.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2025 16:02
Федеральные новости 10.12.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2025 11:30
Федеральные новости 10.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2025 08:12
Федеральные новости 09.12.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2025 21:37
Федеральные новости 08.12.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2025 13:57
Федеральные новости 08.12.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2025 11:56
Федеральные новости 08.12.2025 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
«БиблиоПерфоманс – 2025»: «Ростелеком» поддержал театральный чемпионат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом по решению суда снесён нелегальный асфальтовый заводСмотреть фотографии
16:17
Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВОСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом 36-летнего мужчину задушили на глазах семьиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское «Чертово игрище» вошло в топ-5 загадок РоссииСмотреть фотографии
15:51
Тарифы ЖКХ в Волгограде поднимут дважды в 2026 году: когда, почему и на сколькоСмотреть фотографии
15:31
СПЧ планирует ужесточение мер в отношении блогеров после шок-видео из подмосковной школыСмотреть фотографии
15:21
Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из СШАСмотреть фотографии
14:51
Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путемСмотреть фотографии
13:46
ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажировСмотреть фотографии
13:40
Вся надежда на Гуцана? Региональный фонд сорвал капремонт общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
13:29
Экс-депутаты Волгоградской гордумы обжаловали суровый приговор за мегааферу с ОСАГОСмотреть фотографии
13:13
Андрей Бочаров помог в сборе подарков для бойцов СВОСмотреть фотографии
12:40
Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечникаСмотреть фотографии
12:29
«Противоречит сущности ислама»: муфтий Волгоградской области резко осудил расстрел евреев в СиднееСмотреть фотографии
12:13
Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
«Пытался проскочить через сплошную»: прокуратура назвала виновника ДТП с маршруткой №5 в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школаСмотреть фотографии
11:15
В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5Смотреть фотографии
11:12
В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозаводаСмотреть фотографии
11:05
В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницыСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домовСмотреть фотографии
10:23
Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судовСмотреть фотографии
10:18
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
 