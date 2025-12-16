Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путем





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда при помощи генераторов начали готовить снежные горки. Как уточнили в пресс-службе парка, ежечасно пушки производят до 5 кубометров снежной массы.

Перед запуском устройств рабочие выровняли грунт на спусках и устлали поверхность геотканью. Это предотвратит смешивание снега и грунта, оставив снежный покров чистым. Для дополнительной безопасности отдыхающих рабочие установили мягкие маты.

Всего на горках установлено пять снегонереаторов, которые обеспечивают стабильный покров снега на склоне при стабильно отрицательных температурах. Спуститься с горок посетители могут на тюбингах. Также можно принести из дома свой

Во время спуска катающимся будет открываться вид на Волгу, «танцующий» мост, стадион «Волгоград Арена» и сам ЦПКиО. Запечатлеть яркие моменты посетители смогут на смотровой площадке рядом со светодиодной КиберЕлкой.

Фото: ЦПКиО Волгограда