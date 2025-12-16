Врачи борются за жизнь 18-летнего жителя Волгограда, который накануне получил травмы в результате наезда полицейской машины.

- Пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы №25. Оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили 16 декабря в облздраве.

Ранее в МВД России рассказали, что водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» совершил наезд на 18-летнего пешехода на перекрестке улиц Рокоссовского и Ангарской в Волгограде, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия водитель скрылся, но его вскоре задержали. Им оказался 30-летний сотрудник кинологического подразделения Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейский отстранён от несения службы и будет уволен по отрицательным основаниям.





