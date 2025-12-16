Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечника

Фермер из Михайловки в Волгоградской области внес недостоверные данные о собранном урожае продовольственного подсолнечника и семечки, полученной с него. При проверке были выявлены существенные расхождения в объемах.

- Предпринимателем в процессе декларирования предоставлены недостоверные сведения и документы, на основании которых осуществляется выдача декларации соответствия, а именно задекларированная масса зерна превышает массу собранного урожая, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Установлено, что фермер задекларировал 150 тонн продовольственного подсолнечника, тогда как ранее им был заявлен урожай массой 109 тонн.

Декларация соответствия признана недействительной. Фермеру объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Фото из архива V102.RU





