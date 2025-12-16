Общество

Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечника

Общество 16.12.2025 12:40
0
16.12.2025 12:40


Фермер из Михайловки в Волгоградской области внес недостоверные данные о собранном урожае продовольственного подсолнечника и семечки, полученной с него. При проверке были выявлены существенные расхождения в объемах.

- Предпринимателем в процессе декларирования предоставлены недостоверные сведения и документы, на основании которых осуществляется выдача декларации соответствия, а именно задекларированная масса зерна превышает массу собранного урожая, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Установлено, что фермер задекларировал 150 тонн продовольственного подсолнечника, тогда как ранее им был заявлен урожай массой 109 тонн. 

Декларация соответствия признана недействительной. Фермеру объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.12.2025 15:09
Общество 16.12.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 14:51
Общество 16.12.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 13:40
Общество 16.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 13:13
Общество 16.12.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 12:40
Общество 16.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 12:29
Общество 16.12.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 12:13
Общество 16.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 11:49
Общество 16.12.2025 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2025 11:12
Общество 16.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 10:18
Общество 16.12.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:19
Общество 16.12.2025 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.12.2025 09:09
Общество 16.12.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:46
Общество 16.12.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 08:11
Общество 16.12.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 07:17
Общество 16.12.2025 07:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:21
Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
ФСБ нашла в больницах Волгограда и Волжского опасные ИВЛ из СШАСмотреть фотографии
14:51
Снежные горки создадут в центре Волгограда искусственным путемСмотреть фотографии
13:46
ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажировСмотреть фотографии
13:40
Вся надежда на Гуцана? Региональный фонд сорвал капремонт общежития на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
13:29
Экс-депутаты Волгоградской гордумы обжаловали суровый приговор за мегааферу с ОСАГОСмотреть фотографии
13:13
Андрей Бочаров помог в сборе подарков для бойцов СВОСмотреть фотографии
12:40
Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечникаСмотреть фотографии
12:29
«Противоречит сущности ислама»: муфтий Волгоградской области резко осудил расстрел евреев в СиднееСмотреть фотографии
12:13
Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
«Пытался проскочить через сплошную»: прокуратура назвала виновника ДТП с маршруткой №5 в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школаСмотреть фотографии
11:15
В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5Смотреть фотографии
11:12
В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозаводаСмотреть фотографии
11:05
В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницыСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домовСмотреть фотографии
10:23
Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судовСмотреть фотографии
10:18
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
08:11
В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
07:44
Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградцаСмотреть фотографии
07:17
Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничныеСмотреть фотографии
06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
 