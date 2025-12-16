Экономика

Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домов

Экономика 16.12.2025 10:27
16.12.2025 10:27


На территории Волгоградской области в январе-ноябре 2025 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 953,1 тыс. кв. метров. По данным Волгоградстата,  при этом индивидуальное жилищное строительство занимает 63,7% введенного в эксплуатацию жилья. 

Общий объем жилья, построенного населением за обозначенный период, составляет 606,8 тыс. кв. метров. Месяцем ранее этот показатель составлял 592 тысячи квадратов. Застройщики, в свою очередь, ввели  в эксплуатацию МКД  общей площадью 346,3 тыс. кв. метров.

Больше всего квадратных метров сдается в областном центре. В Волгограде в январе-ноябре 2025 года построено 480,8 тыс. кв. метров жилой площади, или 50,4% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в регионе.


Экономика
16.12.2025 10:27
Экономика 16.12.2025 10:27
