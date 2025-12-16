Госдума продлила кредитные каникулы участникам СВО





Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на кредитные каникулы.

Так, право дает мобилизованным, контрактникам, добровольцам и другим участникам СВО, а также их семьям потребовать у кредитора приостановления исполнения их обязательств по кредитам, в том числе ипотечным займам.

Кредитные каникулы данным лицам предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Такое же право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими. Им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.

Также возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни. Поправки продевают право таких физлиц на кредитные каникулы до конца 2026 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.