«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастуха

Общество 16.12.2025 09:09
В Палласовском районе Волгоградской области сегодня, 16 декабря, местные жители совместно с сотрудниками правоохранительных органов вышли на поиски пропавшего в метель 63-летнего пастуха. Как рассказала ИА «Высота 102» родственница мужчины Ирина, Жумагали вместе с ее супругом работал на животноводческой точке. В тот страшный день, 13 декабря, когда началась снежная буря, Жумагали с мужем женщины и еще одним рабочим выехали с кошары на машине искать скот в степи. 

- Мы держим коров и овец, они были на выпасе, когда все началось. Мужчины хотели загнать их в безопасное место и даже нашли животных. Но видимость была нулевая, у них произошла дезориентация в пространстве, и они сразу потерялись, - вспоминает женщина страшные события того дня. 

Все это происходило рядом с населенным пунктом, селом Калашники. Однако трое мужчины уже плохо понимали, где находятся. Вырваться из снежного плена удалось только двоим  - мужу Ирины и рабочему. Они каким-то чудом вышли к селу. Супруг женщины на машине еще какое-то время колесил по степи, пытаясь найти Жумагали, но поиски ни к чему не привели. 

- Жумагали – опытный животновод, он много лет занимается скотом. Мы до сих пор не можем поверить, что произошло страшное. У него была возможность выжить. Да, был страшный буран, но температура была около 6-8 градусов мороза, это не так было критично. Надеялись, что он укроется на нашем мусульманском кладбище, там есть постройка для хранения инвентаря. Но там мы его не нашли. Думали, что, может, он смог выйти на трассу, она там недалеко. Но, скорее всего, он туда тоже не добрался, - продолжила свой печальный рассказ Ирина. 

По словам женщины, Жумагали мог укрыться в канале, где можно было найти хоть какое-то затишье. Сегодня поиски будут развернуты именно там. 

- У нас все равно есть надежда. Его могли спасти животные своим теплом. Коровы в тот буран сбились в кучу, они могли согреть Жумагали. У нас были такие случаи, когда люди выживали среди животных. Да что там говорить, мы и сейчас откапываем живых овец. Да, есть погибшие животные. Но даже под снегом среди живых овец он мог спастись, - продолжает надеяться женщина. 

Напомним, 13 декабря на Волгоградскую область обрушилась снежная буря с порывами ветра до 29 метров в секунду. Больше всего пострадали Старополтавский, Палласовский и Быковский районы. Только сегодня, 16 декабря, энергетикам удалось восстановить нарушенное электроснабжения ряда населенных пунктов Заволжья. 14 декабря началась операция по поиску пропавших без вести с участием МЧС и полиции и с применением квадрокоптеров. К сожалению, не обошлось без жертв. В Палласовском районе насмерть замерзли четыре пастуха. Поиски пятого продолжаются. 


