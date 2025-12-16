В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозавода





В Кировском районе Волгограда продают производственную базу бывшего хлебозавода «Бекетовский». Объявление появилось на одном из популярных сервисов объявлений.

Участок площадью 15000 кв.м. предлагается вместе с торговыми, складскими, производственными и офисными помещениями. Продавец утверждает, что все помещения капитально отремонтированы, а также имеют автономное газовое отопление.





Территория имеет большую зону разгрузки и автостоянку. Владелец обещает окупаемость объекта за 6 лет. Известно, что хлебозавод в Бекетовке не работает по прямому назначению уже много лет. Как юрлицо он был ликвидирован в 2018 году.

Скриншот: Авито, Google Карты