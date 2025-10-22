«По-прежнему ночуем в дождевиках»: в Волгограде подрядчик «забыл» о капремонте общежития на ул. Чебышева





В Советском районе Волгограда жителей печально известного общежития чулочно-трикотажной фабрики им. Крупской вновь преследуют несчастья. Несмотря на обещанный чиновниками капитальный ремонт и выделенные в экстренном порядке на эти цели миллионы, работы в доме так и не были произведены, а средства «осели» где-то между подрядной организацией и региональным фондом.

– Опять осень, дожди и текущая как решето крыша. Вы посмотрите, что происходит! Это снято накануне. Мы ванные не успеваем выносить. Всё наполняется за считанные секунды. Пятый этаж плывёт, четвёртый плывёт, даже третьему достаётся. Проводка опять ушла под воду, бьётся током. Не ровен час, кого-то убьёт или опять загорится что-то. Это какой-то ужас, – рассказала журналистам жительница дома Татьяна Текучева.

Ещё весной 2025 года на объекте побывал подрядчик, которому предстояло капитально отремонтировать кровельное покрытие дома, однако, пообщавшись с жильцами, представитель организации бесследно исчез.

– Вот уже месяцев шесть-семь мы не видели ни одного специалиста. После проведения осмотра нас начали кормить "завтраками". С подрядчиком и кураторами из фонда капитального ремонта общалась председатель собрания МКД Елена Грачёва. Изначально ей говорили, что работы начнутся в июле, но потом всё затихло, а на объект никто так и не зашёл, – продолжила собственница.

Неспешность в начале работ кураторы со стороны регоператора объяснили проблемами у подрядчика с закупкой материалов. В сентябре 2025 года волгоградцы, устав слушать отговорки, лично приехали на приём в фонд.

– Представителям совета дома куратор пообещал, что до конца ноября 2025 года кровля будет обновлена. Соответствующий срок установлен соглашением с исполнителем. Но вот уже октябрь заканчивается, погожие дни прошли. Сезон кровельных работ официально завершён, и в зиму мы опять входим с аварийной крышей. Что нам могут сделать в ноябре, непонятно. Специалистам нужно будет демонтировать старую толь, а также бетонную стяжку кровли. Залить новое бетонное основание и уложить рулонное покрытие. Как это всё можно выполнить всего за один месяц, так ещё и под дождями? На прогноз вообще кто-то смотрел?! – задаётся вопросом женщина.

После сентябрьского визита в фонд подрядчик вновь стал просить жильцов об отсрочке и понимании.

– Руководитель просит ещё «немного подождать» и «войти в положение». Говорит, якобы они столкнулись с какими-то сложностями и вот-вот их решат. Более того, специалист уверяет, что они уже произвели замену ливневой канализации, но кто и когда это делал, большой вопрос. Жильцы никого на крыше за минувший период не видели. Никто из рабочих не приходил, – подчеркнула Татьяна Текучева.

В результате бездействия подрядчика и пассивной позиции фонда капитального ремонта 20 октября, во время первого же сильного ливня, общежитие вновь оказалось затоплено. Повреждены были общедомовые коридоры, секции, умывальные, уборные, душевые и жилые комнаты — с десяток помещений.

– Кто за это ответит? Представители УК все эти годы нам говорили, что не могут починить крышу из-за нехватки денег. Ну вот средства были выделены, а это, на секундочку, миллионы рублей. И что же? Палец о палец не ударили. Куда делись выделенные деньги? Не удивлюсь если их кто-то прокручивает на счетах, снимает сливки, а мы вынуждены ночевать в дождевиках, ожидая очередного пожара.

Примечательно, что на производство работ были выделены не маленькие суммы. Только лишь на капремонт крыши направлено 10,4 млн рублей. Ещё 10 млн рублей должны быть потрачены на замену отопительной сети, 3,8 млн на ремонт сетей электроснабжения, 1,3 млн на замену коммуникаций холодного и 1 млн рублей на замену сетей горячего водоснабжения.

В общей же сложности, даже без дорогостоящих фасадных работ и обновления подвала ремонт МКД выйдет фонду без малого в 30 млн рублей.

Изначально капремонт общежития должен был начаться в 2039 году, однако, несмотря на устойчивость несущих конструкций, все коммуникации в доме находятся в аварийном состоянии. Ещё в 2015 году после пожара, возникшего из-за неисправности электросетей, в котором погибла пожилая жительница, власти пообещали капитально отремонтировать общежитие. Однако впоследствии волгоградцы остались один на один со своими проблемами.

В 2022 году в доме произошёл новый пожар. Полностью выгорел холл на первом этаже, а в 2023 году в здании после затопления вспыхнул стояк электроснабжения. После череды происшествий на удручающее состояние дома обратили внимание журналисты Первого канала, посвятив общежитию выпуск передачи «Мужское / Женское», а также председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Последний поручил региональным следователям возбудить по факту происходящего в доме уголовное дело.

После столь пристального внимания из Москвы Госжилнадзор региона вынес в 2024 году предписание о необходимости досрочного капитального ремонта проблемной пятиэтажки.

Редакция обратилась в региональный фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать сложившуюся в доме ситуацию. По данным специалистов, подрядчику вынесено предупреждение о недопустимости срыва работ по ремонту кровли, который должен завершиться до 30 ноября.

- Контроль за выполнением осуществляется специализированными организациями, сотрудниками фонда выполняется постоянный мониторинг хода выполнения строительно-монтажных работ. Строительный контроль подразумевает отслеживание соблюдения сроков, качества выполнения работ и т.д. При приемке в случае наличия недостатков работы не принимаются до их устранения и обеспечения надлежащего качества. В соответствии с действующим законодательством, ответственность подрядчика по договорам подряда на капитальный ремонт застрахована. Это означает, что в случае наступления события, повлекшего повреждение имущества третьих лиц, ущерб подлежит возмещению за счет средств страховой компании. После получения полного пакета документов они будут направлены в страховую компанию, которая, в свою очередь, рассматривает их, выезжает на объект для оценки ущерба и осуществляет выплату денежной компенсации в установленные сроки, - уточнили в пресс-службе регионального оператора.

Для компенсации нанесённого бездействием подрядчика ущерба жильцам общежития необходимо собрать пакет документов, но что в него входит — загадка. В полученном редакцией комментарии это не уточняется. Однако соответствующая информация якобы была доведена исполнителем до жильцов, но, по информации собственников, после вчерашнего потопа с ними так никто и не связывался. Они видели лишь иностранных работников, которые заносили на чердак рулоны полиэтилена.

В случае, если исполнитель в ближайшие дни не начнёт ремонт крыши здания, кураторы фонда обещают привлечь организацию к ответственности в виде штрафа.

Ситуацию с затоплением проблемного дома также прокомментировали и в Госжилнадзоре Волгоградской области.

- В отношении Фонда капитального ремонта Инспекцией объявлено предостережение о принятии комплекса мер по недопущению проникновения атмосферных осадков в жилые помещения квартир, а также обеспечению выполнения и завершения капитального ремонта крыши данного дома надлежащего качества в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленный срок, - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

При этом для жильцов дома по прежнему остаётся загадкой каким образом организация будет вскрывать кровлю в сезон дождей и почему работы нельзя было начать раньше.





Примечательно, что ещё 1 августа 2025 года управляющая компания «Парадигма» направляла письмо в региональный фонд капитального ремонта с просьбой пояснить, почему работы по запланированному на 2025 год капремонту общежития так и не были начаты и в какой срок они будут произведены, однако ответ компания так и не получила. 21 октября соответствующее письмо было направлено в фонд повторно.

Отметим, судя по всему, эту осень собственникам по-прежнему придётся как-то переживать в затопленных помещениях. Волгоградцы надеются, что подрядчик всё же сдержит обещание и каким-то чудом выполнит капитальный ремонт крыши здания. В противном случае весной общежитие вновь может отправиться в большое «плаванье» и хорошо, если в этот раз обойдётся без пострадавших.

Фото и видео: жильцы общежития

Коллаж: Алексей Костяков