Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградца

В МВД России прокомментировали происшествие со служебной полицейской машиной, которая 15 декабря сбила в Волгограде пешехода и скрылась. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что пострадавшему 18 лет.

- На перекрестке улиц Рокоссовского и Ангарской г. Волгограда водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» совершил наезд на 18-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал. Водитель скрылся вместо того, чтобы вызвать на место происшествия медицинских работников и полицейских, как установлено законом, - сообщила Ирина Волк.

По ее словам, пешехода с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Подозреваемого в причастности к аварии установили и задержали.

- Им оказался 30-летний сотрудник кинологического подразделения Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время он отстранён от несения службы и будет уволен по отрицательным основаниям, - сказала официальный представитель МВД.

Материалы на задержанного передадут в следственные органы.

Фото: t.me/grand_avenue34





