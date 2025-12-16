Расследования

Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградца

Расследования 16.12.2025 07:44
0
16.12.2025 07:44


В МВД России прокомментировали происшествие со служебной полицейской машиной, которая 15 декабря сбила в Волгограде пешехода и скрылась. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что пострадавшему 18 лет.

- На перекрестке улиц Рокоссовского и Ангарской г. Волгограда водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» совершил наезд на 18-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал. Водитель скрылся вместо того, чтобы вызвать на место происшествия медицинских работников и полицейских, как установлено законом, - сообщила Ирина Волк.

По ее словам, пешехода с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Подозреваемого в причастности к аварии установили и задержали.

- Им оказался 30-летний сотрудник кинологического подразделения Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время он отстранён от несения службы и будет уволен по отрицательным основаниям, - сказала официальный представитель МВД. 

Материалы на задержанного передадут в следственные органы.

Фото: t.me/grand_avenue34


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.12.2025 07:44
Расследования 16.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 22:01
Расследования 15.12.2025 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 19:25
Расследования 15.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 17:08
Расследования 15.12.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 16:30
Расследования 15.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 15:30
Расследования 15.12.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:40
Расследования 15.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 13:07
Расследования 15.12.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 11:48
Расследования 15.12.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2025 10:37
Расследования 15.12.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 15:40
Расследования 14.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2025 11:17
Расследования 14.12.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2025 08:44
Расследования 13.12.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2025 07:15
Расследования 13.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 18:22
Расследования 12.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
08:11
В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
07:44
Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградцаСмотреть фотографии
07:17
Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничныеСмотреть фотографии
06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцы вырвали победу на торгах по проекту ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:52
Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористовСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
 