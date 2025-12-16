Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в Волгограде

Профиль генералиссимуса Иосифа Сталина все же появился на фасаде здания бывшей партшколы в центре Волгограда, демонтированный на фоне развенчания культа личности вождя в 1961 году. Об этом сообщает волгоградский краевед Роман Шкода на своем портале Царицын.рф.





Как утверждает автор поста, разглядеть вождя на пустом месте между окнами здания медуниверситета, в котором ранее находилась партшкола, можно, если очень сильно присмотреться.





- До прошлого года профиля Сталина на этом месте видно не было, но в 2024 г. во время реставрационных работ на фасаде здания профиль было решено вернуть, но не в виде барельефа, каким он был когда-то, а в виде контура, - говорится в сообщении. - Так что, присмотревшись, можно увидеть скрытую деталь, напоминающую о временах 70-летней давности.

Ранее, напомним, научный руководитель организации, которая делала проект реставрации здания бывшей партшколы, Сергей Сена заявлял, что контур профиля Сталина на фасад возвращать не будут. Такое решение объяснили неаккуратно подогнанными облицовочными блоками на месте, где должны были прочертить профиль вождя. В итоге место решили оставить пустым.

Однако так ли это, как выяснилось, можно узнать, лишь пристально вглядевшись в пустоту.

Исторические фотографии подтверждают, что изначально на фасаде партшколы были размещены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В таком виде полный комплект просуществовал до 1961 года.





Фото: Роман Шкода, Царицын.рф / ВКонтакте, архив V102.RU





