Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химии

16.12.2025 09:19
В Волгоградской области второй год подряд проведут одну из самых масштабных олимпиад по химии и химической технологии в стране –  Большую олимпиаду Росхим. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  организаторов – «Волжский Оргсинтез», регистрация на олимпиаду уже стартовала и завершится 25 декабря. 
В этом учебном году Большая олимпиада Росхим вошла в перечень, одобренный Министерством просвещения РФ. Имена победителей и призёров могут быть занесены в Государственный информационный ресурс одарённых детей – официальную базу талантливой молодёжи страны. Принять участие в научных состязаниях смогут волгоградские школьники  с 7 по 11 класс. Бороться за высокие результаты будут в этом году впервые школьники в Воронеже, Россоши, Дальнегорске, Находке, Барнауле и других городах. География олимпиады простирается от Башкортостана до Приморья. 
В Волгограде площадкой для проведения олимпиады снова станет ВолгГТУ, а в  Волжском – Волжский политехнический институт.
– С 24 ноября школьники города уже начали регистрироваться и проходить онлайн-этап, далее – очные туры с теоретическими и экспериментальными задачами и работа в лабораториях в феврале и марте 2026 года, – сообщают организаторы.  – Победители и призёры получат дипломы, ценные призы и приглашения на торжественные церемонии награждения, приуроченные к празднованию Дня химика.
Большая олимпиада Росхим – это всероссийский конкурс для школьников 7-11 классов. Он направлен на развитие интереса к химии, химическим технологиям и профессиям в отрасли. В этом году Олимпиада включена в Перечень Минпросвещения России на 2025/2026 учебный год с присвоением II уровня – это официальное признание её качества и масштаба. 
В прошлом году на олимпиаду в Волгоградской области зарегистрировалось 322 школьника. Всего в олимпиаде состязались более  6000 школьников из 5 регионов России. 
Практический тур выявил  12 победителей  регионального этапа. 
Из них было 4 призера и один абсолютный победитель – Иван Соколов, ученик Средней школы № 14 «Зеленый Шум» г. Волжского. 
Все победители и призеры получили ценные подарки от компании «Росхим», они могут быть внесены в Государственный информационный ресурс одарённых детей и  получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
Отметим, что в ходе олимпиады участникам предлагают увлекательные задачи, лабораторные практики и реальные кейсы из промышленности. Данные состязания демонстрируют, насколько химия – живая, современная и востребованная наука. 
– Задача олимпиады – дать школьником преимущество при поступлении в региональные вузы, снизить отток молодежи в столичные вузы и тем самым пополнить новыми кадрами наши предприятия, – уточняют в «Волжском Оргсинтезе». – Результаты уже есть: в 2025 году победители воспользовались дополнительными баллами и  поступили в Уфимский нефтяной технический университет.
Сейчас ведется работа по включению олимпиады в Российский совет олимпиад школьников, что в перспективе откроет участникам возможность получать 100 баллов за ЕГЭ по химии или поступить в вуз без экзаменов. 
15 февраля 2026 стартует теоретический тур олимпиады - очный. На него пригласят победителей онлайн-этапа. Каждый участник может выбрать, на какой площадке ему удобнее проходить очный этап – в Волжском или в Волгограде. 
29 марта 2026 состоится  экспериментальный тур (очный, в лабораториях на наших площадках.
25-31 мая 2026 – церемонии награждения в регионах 
Награждение абсолютных победителей состоится в июне 2026 года в Москве. 

