На юге Волгограда красная Audi снесла женщину на тротуаре

В Кировском районе Волгограда примерно в 06.55 на повороте на улицу Санаторную Audi красного цвета влетела в металлическое ограждение. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло сегодня утром, 13 апреля. Есть пострадавшие.

— По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля Audi двигался по улице 64-й Армии со стороны Советского района в направлении Красноармейского района, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 141А по улице 64-й Армии водитель наехал на 54-летнюю женщину-пешехода, находившуюся на тротуаре, после чего выехал на прилегающую территорию и наехал на ограждение.





В результате ДТП женщина-пешеход, водитель и его 25-летний пассажир с травмами доставлены в медучреждение. На месте аварии работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа.





— По оперативной информации клинической станции СМП, с места дорожной аварии госпитализировано трое пострадавших, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Медпомощь понадобилась 54-летней женщине и мужчинам в возрасте 25-ти и 26-ти лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области