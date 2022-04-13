Сбитая на тротуаре в Волгограде 54-летняя женщина попала в реанимацию

Одна из пострадавших в ДТП в Кировском районе Волгограда попала в реанимацию. На повороте к улице Санаторной на тротуар вылетела красная иномарка Audi. Сегодня, 13 апреля, в облздраве ИА «Высота 102» сообщили подробности о состоянии женщины и двоих мужчин.

— 54-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы № 15, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. Мужчины доставлены больницу № 7. Проходят обследование.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем иномарки в момент ДТП находился 27-летний водитель. Автолюбитель сбил женщину-пешехода на тротуаре, после чего выехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области