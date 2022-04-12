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На Пасху и Красную горку мэрия пустит автобусы к кладбищам Волгограда

Полезно знать 12.04.2022 11:32
12.04.2022 11:32


В пасхальное воскресенье 24 апреля, а также 1 мая на праздник Красную горку мэрия Волгограда организует дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам. ОБ этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 апреля.

— Муниципалитет задействует больше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта — с 09.00 до 15.00, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Публикуем маршруты дополнительных автобусов: 

 

  • Тракторозаводский район — отправление от площади ВГТЗ до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ

  • Краснооктябрьский район — отправление от остановки «Улица 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу

  • Дзержинский район — отправление от остановки «Улица Землячки» до Моторного кладбища

  • Ворошиловский район — отправление от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика» до старого и нового кладбищ

  • Кировский район — отправление от остановок «поселок Руднева» и «ВолгоГРЭС» до районного кладбища 

  • Красноармейский район — отправление от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса» до старого и нового кладбищ  

 

Как уточнили в горадмине, от конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Волгоградцы смогут оплатить проезд как наличными, так и картой «Волна».

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