На Пасху и Красную горку мэрия пустит автобусы к кладбищам Волгограда

В пасхальное воскресенье 24 апреля, а также 1 мая на праздник Красную горку мэрия Волгограда организует дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам. ОБ этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 апреля.

— Муниципалитет задействует больше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта — с 09.00 до 15.00, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Публикуем маршруты дополнительных автобусов:

Тракторозаводский район — отправление от площади ВГТЗ до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ





Краснооктябрьский район — отправление от остановки «Улица 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу





Дзержинский район — отправление от остановки «Улица Землячки» до Моторного кладбища





Ворошиловский район — отправление от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика» до старого и нового кладбищ





Кировский район — отправление от остановок «поселок Руднева» и «ВолгоГРЭС» до районного кладбища





Красноармейский район — отправление от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса» до старого и нового кладбищ

Как уточнили в горадмине, от конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Волгоградцы смогут оплатить проезд как наличными, так и картой «Волна».

