На юге Волгограда иномарка влетела в автобус № 55

В Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием автобуса № 55 и легковой иномарки. Инцидент произошел сегодня, 11 апреля, примерно в 07.10. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем автомобиля Mazda 323 двигался по улице Лазоревой со стороны Красноармейского района в направлении Советского района, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 354 по улице Лазоревой водитель потерял управление и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом Лиаз- 5292 (маршрут № 55).

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожной аварии пострадал водитель Mazda. Мужчину с травмами доставили в больницу № 15.

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