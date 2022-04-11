В элитном поселке в Волгограде в ДТП пострадала 49-летняя женщина

10 апреля примерно в 18.00 в поселке Латошинка в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавшая.

— По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем автомашины Renault Megane двигался по улице Латошинской со стороны улицы Шурухина в направлении улицы Героев Тулы, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 58 по улице Латошинской водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 43-летней женщины-водителя, двигавшейся в попутном направлении.





По уточненным данным областного главка МВД, В результате дорожного инцидента травму получила 49-летняя пассажирка Renault. Женщину госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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