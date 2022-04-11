В Волгоградской области 11 апреля стало известно о прекращении поисков ранее пропавшей 32-летней Валентины Гладкой. Тело многодетной матери обнаружили на обочине дороги.

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, труп женщины без следов насильственной смерти находился недалеко от села Воднобуерачное в Камышинском районе.

— Пропавшая 9 марта жительница Волгоградской области была обнаружена мертвой в ходе проведения поисковых мероприятий на участке местности недалеко от села Воднобуерачное, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

В следственном управлении уточняют, что в селе Воднобуерачное женщина проживала в одиночестве, злоупотребляя спиртными напитками. До гибели 32-летнюю Валентину Гладкую неоднократно видели в городе Камышине.

— Телесных повреждений и признаков насильственных смерти не обнаружено, — уточняет Буянова. — Проводится проверка.

Не исключено, что отправившись из села в Камышин, женщина попросту мерла от переохлаждения. Ее труп был найден на обочине дороги Камышин-Воднобуерачное.