Происшествия

В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходов

Происшествия 10.04.2022 11:22
10.04.2022 11:22


9 апреля около 00.05 в Центральном районе Волгограда иномарка у ТРЦ «Пирамида» сбила двух пешеходов. Пострадали мужчина и женщина. 

— По предварительной информации, 33-летний водитель,  управляя автомобилем Kia Ceed, двигался по улице Мира со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Краснознаменской, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе облатсного главка МВД. — Напротив дома № 10 по улице Краснознаменской водитель наехал на двоих пешеходов в возрасте 30-ти и 32-х лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что с места дорожного происшествия пешеходов — мужчину и женщину  с травмами доставили в медучреждение. Ранее информагентство сообщало о перевернувшейся «Газели» в ДТП с фурой. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
10.04.2022 13:23
Происшествия 10.04.2022 13:23

0
Далее
Происшествия
10.04.2022 11:56
Происшествия 10.04.2022 11:56

0
Далее
Происшествия
10.04.2022 10:57
Происшествия 10.04.2022 10:57

0
Далее
Происшествия
09.04.2022 09:27
Происшествия 09.04.2022 09:27

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 12:10
Происшествия 08.04.2022 12:10

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 11:51
Происшествия 08.04.2022 11:51

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 11:19
Происшествия 08.04.2022 11:19

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 10:59
Происшествия 08.04.2022 10:59

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 10:13
Происшествия 08.04.2022 10:13

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 09:53
Происшествия 08.04.2022 09:53

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 09:49
Происшествия 08.04.2022 09:49

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 09:21
Происшествия 08.04.2022 09:21

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 09:16
Происшествия 08.04.2022 09:16

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 08:44
Происшествия 08.04.2022 08:44

0
Далее
Происшествия
08.04.2022 06:56
Происшествия 08.04.2022 06:56

0
Далее

Лента новостей

14:19
В Волгограде домашняя собака от голода ела окуркиСмотреть фотографии
13:53
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухиСмотреть фотографии
13:23
Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего годаСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стеклоСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходовСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде в ДТП от удара фуры опрокинулась «Газель»Смотреть фотографии
10:56
Уровень воды падает в реках Терса и Бузулук в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
Ольга Бузова тайно прилетела в Волгоград и рассказала о веселящем газеСмотреть фотографии
10:04
Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старенияСмотреть фотографии
09:34
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торгиСмотреть фотографии
09:04
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолоданиеСмотреть фотографии
07:59
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажкиСмотреть фотографии
18:30
В волгоградском парке прошел день фамильных посадокСмотреть фотографии
18:10
Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницыСмотреть фотографии
17:39
40-летняя волгоградка с хроническими заболеваниями скончалась от ковидаСмотреть фотографии
17:29
Горе луковое: в Волгограде предпринимателя заставили ликвидировать свалку из сгнивших овощейСмотреть фотографии
17:09
На Мамаевом кургане в Волгограде помолились за российских солдатСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Волгоградский парк презентовал проект бассейна на выставке РостуризмаСмотреть фотографии
16:28
«Снимай халат, пошли домой»: студенты-медики покидают волгоградские ковидарииСмотреть фотографии
16:04
В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартиреСмотреть фотографии
15:02
«У Саши ужасные боли»: волгоградские врачи пытаются поставить на ноги сломавшего позвоночник подросткаСмотреть фотографии
14:07
Главы бюджетных организаций Волгограда отчитались о доходахСмотреть фотографии
13:37
Банк «Открытие»: регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседанияхСмотреть фотографии
12:31
Цены на капусту в Волгограде бьют по щамСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоныСмотреть фотографии
11:31
«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надояхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 