В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходов

9 апреля около 00.05 в Центральном районе Волгограда иномарка у ТРЦ «Пирамида» сбила двух пешеходов. Пострадали мужчина и женщина.

— По предварительной информации, 33-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался по улице Мира со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Краснознаменской, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе облатсного главка МВД. — Напротив дома № 10 по улице Краснознаменской водитель наехал на двоих пешеходов в возрасте 30-ти и 32-х лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что с места дорожного происшествия пешеходов — мужчину и женщину — с травмами доставили в медучреждение. Ранее информагентство сообщало о перевернувшейся «Газели» в ДТП с фурой.