Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в Волгограде

Сегодня, 10 апреля, появились подробности состояния двух сбитых пешеходов у ТРЦ «Пирамида» на улице Краснознаменской в центре Волгограда. За медпомощью обратились мужчина и женщина 30-ти и 32-х лет.

— Пострадавшие доставлены в больницу № 25 в Дзержинском районе Волгограда, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — После обследования направлены на амбулаторное лечение.

По предварительным сведениям регионального главка МВД, волгоградцев сбил 33-летний автолюбитель на Kia Ceed. Напротив дома № 10 по улице Краснознаменской пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.