В Волгограде в ДТП от удара фуры опрокинулась «Газель»

9 апреля примерно в 06.45 в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием большегруза и «Газели». Есть пострадавший.

— По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем автомобиля MAN с полуприцепом двигался по улице Саши Филиппова со стороны улицы Ардатовской в направлении улицы Азизбекова, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 98 по улице Саши Филиппова, совершая опережение автомобиля ГАЗ-2747 под управлением 49-летнего водителя, MAN не выдержал безопасный боковой интервал, в результате совершил с ним столкновение. От удара произошло опрокидывание автомашины ГАЗ-2747.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожной аварии 53-летний пассажир «Газели» получил различные травмы. Мужчину транспортировали в больницу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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