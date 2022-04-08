Скончался один из пострадавших в пожаре под Волгоградом

Сегодня, 8 апреля, стало известно о смерти одного из пострадавших в пожаре в квартире пятиэтажки в Камышине Волгоградской области. За жизнь второго мужчины борются медики ожогового центра больницы № 25 Волгограда.

— Одного из пострадавших на пожаре в Камышине доставили в ожоговый центр больницы № 25, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Мужчину транспортировали на вертолете санавиации. Второго пострадавшего спасти не удалось.

По данным ГУ МЧС Волгоградской области, в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС Волгоградской области.