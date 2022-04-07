Врачи Камышинской горбольницы и ожогового центра волгоградской больницы СМП №25 борются за жизнь 27-летнего мужчины, которого пожарные вынесли из горящей квартиры в камышинской пятиэтажке. В пожаре также пострадал его 30-летний друг, его госпитализировали в травматологию, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Первый пострадавший был доставлен в реанимацию и в настоящее время остается в крайне тяжелом состоянии. Врачи-комбустиологи из Волгограда делают всё возможное, чтобы спасти молодого человека.

Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Камышине, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, произошел сегодня рано утром. Звонок на номер 112 поступил в 05.15 7 апреля. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 29-ой пожарно-спасательной части в помещении горели домашние вещи на площади 20 кв. м. Огонь удалось потушить в 05.27. Причину пожара пока не установили.