Происшествия

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом

Происшествия 07.04.2022 22:02
07.04.2022 22:02


Сегодня, 7 апреля, после двойного ДТП с автобусом маршрута № 1 на перекрестке улиц 19-го Партсъезда и Коммунистической в Волжском Волгоградской области за медпомощью обратились трое взрослых. Также медики осмотрели 6-летнего ребенка. 

— 29-летняя женщина и 33-летний мужчина обследованы в приемном отделении горбольницы № 1. Направлены на амбулаторное лечение, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 6-летний ребенок обследован в больнице № 7 в Волгограде. Направлен на амбулаторное лечение в связи с отказом от госпитализации. 48-летняя женщина-водитель отказалась от госпитализации на месте ДТП. 

По предварительной информации областного главка МВД, авария произошла в 09.08. На регулируемом перекрестке женщина-водитель за рулем иномарки Kia Cerato проехала на красный свет и столкнулась с автомобилем LADA Granta и автобусом Volgabus. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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