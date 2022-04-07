В ДТП с автобусом в Волжском пострадали трое взрослых и 6-летний ребенок

Сегодня, 7 апреля, стали известны подробности двойного ДТП на перекрестке улиц 19-го Партсъезда и Коммунистической в Волжском Волгоградской области. Есть пострадавшие.

— По предварительным данным, в 09.08 29-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Kia Cerato двигалась по улице Коммунистической со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Горького, — прокомментировали в региональном главке МВД. — На регулируемом перекрестке улиц 19-го Партсъезда и Коммунистической женщина допустила проезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем LADA Granta под управлением 48-летней женщины-водителя, а также с автобусом Volgabus под управлением 48-летнего водителя.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии за медпомощью обратились водитель иномарки Kia и ее 6-летний пассажир, 56-летняя пассажирка и 33-летний пассажир автомобиля LADA Granta. Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос о состоянии пострадавших в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.