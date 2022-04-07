В Волжском в двойном ДТП иномарка влетела в автобус

Сегодня утром, 7 апреля, в Волжском на перекрестке улиц 19-го Партсъезда и Коммунистической произошло двойное ДТП с участием иномарок и автобуса маршрута № 1 «32-й микрорайон — Вокзал». На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики.

— К месту ДТП выехали сотрудники управления, — лаконично сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Очевидцы сообщают о возможном лобовом столкновении одной из иномарок и автобуса. Еще один легковой автомобиль с развороченным моторным отсеком стоит у светофора на перекрестке. Информация о пострадавших уточняется. Журналисты информагентства направили запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.