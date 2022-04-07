ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

Экономика 07.04.2022 09:46 Новости компаний
07.04.2022 09:46 Новости компаний
ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях и провел первую сделку по ставке 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.
-ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2-4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в «стройке», так и смежных отраслях, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.
По «семейной ипотеке» кредиты в ВТБ теперь доступны по ставке от 5,7% (от 4,7% – в ДФО), а по «Дальневосточной» – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой, по «Дальневосточной ипотеке» – до 6 млн рублей. Клиенты, получившие одобрение по этим двум программам до 7 апреля, смогут провести сделку на прежних условиях до 15 апреля включительно.
Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной» – 20 лет.
Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% – почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое – до 80%.
Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.
Реклама
Банк «Открытие»: цены на железную руду в России идут против мировых трендов07.04.2022 14:03
Экономика 07.04.2022 14:03
На волгоградском «КАУСТИКе» создали уникальную систему обеспечения сотрудников СИЗ «полного цикла»07.04.2022 13:59
Экономика 07.04.2022 13:59
В первом квартале предприниматели разместили на депозитах банка «Открытие» 1,6 триллиона рублей07.04.2022 12:21
Экономика 07.04.2022 12:21
Конкуренция за рабочие места выросла в Волгограде и области07.04.2022 11:58
Экономика 07.04.2022 11:58
Банк «Открытие» запустил обновленную линейку инвестиционных и страховых продуктов07.04.2022 11:30
Экономика 07.04.2022 11:30
ВТБ намерен полностью перейти на электронные закладные по ипотеке06.04.2022 15:14
Экономика 06.04.2022 15:14
Накопительный счет банка «Открытие» вновь признан одним из самых выгодных на рынке06.04.2022 14:01
Экономика 06.04.2022 14:01
ВТБ запустил онлайн-открытие счета ИП для розничных клиентов06.04.2022 11:39
Банк «Открытие» продолжает серию антикризисных вебинаров для предпринимателей06.04.2022 11:39
Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»06.04.2022 11:06
Экономика 06.04.2022 11:06
В Волгограде облкомимущество распродает бэушные машины06.04.2022 10:13
Экономика 06.04.2022 10:13
Торговая сеть «Лента» отменила лимит на покупки в Волгограде05.04.2022 21:20
Экономика 05.04.2022 21:20
Волгоградская область за 127 млн покупает полсотни белорусских тракторов05.04.2022 19:22
Экономика 05.04.2022 19:22
Волгоградским самозанятым помогут раскрутиться05.04.2022 18:45
Экономика 05.04.2022 18:45
Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн в марте выросла более чем в 3 раза05.04.2022 14:31
Экономика 05.04.2022 14:31
Реклама