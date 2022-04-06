«Звонки были»: силовики и военные молчат о причинах сверхзвука над Волгоградом









Официальные ведомства отказываются комментировать сегодняшний хлопок в небе над Волгоградом, который взбудоражил горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», в пресс-службе Южного военного округа, а также в МЧС России по Волгоградской области получить пояснения о причинах громкого звука не удалось. В ГУ МВД России по Волгоградской области также воздержались от комментариев.

В региональном главке МЧС лишь подтвердили, что сегодня на оперативные телефоны ведомства звонили горожане, которые слышали что-то похожее на очень сильный хлопок. «Звонки были, но больше ничего сказать не можем», - сказали в ведомстве.

Ранее ИА «Высота 102» в экстренных службах сообщили, что сегодня на единый телефон 112 были звонки от волгоградцев, которые рассказывали о громком звуке над городом. Однако происшествий, которые могли быть связаны с этим загадочным звуком в городе не зарегистрировано.

Напомним, что сегодня вечером волгоградцы активно обсуждают громкий хлопок над городом, от которого якобы затряслись стены домов. Особенно сильно он был слышен в Красноармейском районе Волгограда. Пользователи отмечают, что источником такого звука мог стать истребитель при переходе на сверхзвуковую скорость.



