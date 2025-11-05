Облсуд в Волгограде приступил к допросу водителя BMW Пака





В Волгоградском областном суде сегодня, 5 ноября, продолжается процесс по уголовному делу о смертельном ДТП, в результате которого осенью 2024 года погибла многодетная женщина Екатерина Буравлева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня суд приступает к допросу обвиняемого в убийстве 74-летнего Александра Пака.

В начале заседания, которое проходит при участии присяжных, в суде вновь прозвучали данные о характере травм, полученных Екатериной Буравлевой при наезде на нее BMW. Результаты экспертизы озвучили адвокаты Пака. В эти минуты начинается допрос подсудимого.

– Сегодня в суде присутствуют муж погибшей Евгений Буравлев, а также две дочери Александра Пака и его супруга, – передает корреспондент «Высоты 102». – Сторона защиты вновь представлена тремя адвокатами обвиняемого в убийстве.

Предполагается, что сегодня в судебном процессе также выступит врач-офтальмолог. Отметим, что ранее защитники Пака представили суду сведения о том, что управлявший BMW водитель якобы имел на момент ДТП отклонения в работе органов слуха и зрения. Впрочем, по мнению свидетелей обвинения, недуги Пака не являются критическими и не мешали ему управлять иномаркой.

Кроме того, адвокаты на предыдущем заседании заявили о своем недоверии одному из ключевых свидетелей – сотруднику областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Обо всем, что будет озвучено на заседании 5 ноября, редакция ИА «Высота 102» расскажет подробного по его окончании.