СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в Волгограде

Следственный комитет России расследует атаку украинских вооруженных формирований на жилой многоквартирный дом в Волгограде, в результате которой погиб мирный житель, сообщает V102.RU.

В СКР уточнили, что из-за атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Волгограде погиб мужчина.

Аналогичные преступления следователи расследуют и в отношении мирных жителей Белгородской, Херсонской и Брянской областей, где также есть погибший и раненые.

- Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, - говорится в сообщении СКР.

Напомним, что минувшей ночью Волгоград и область подверглась массированному налету украинских БПЛА самолетного типа с большим объемом взрывчатых веществ. Всего было сбито 49 вражеских беспилотников. В результате атаки один из БПЛА ударил по 24-этажному дому по адресу ул. Гаря Хохолова, д.4. В результате произошедшего погиб 48-летний мужчина.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!