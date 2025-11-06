Расследования

СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в Волгограде

Расследования 06.11.2025 17:41
06.11.2025 17:41


Следственный комитет России расследует атаку украинских вооруженных формирований на жилой многоквартирный дом в Волгограде, в результате которой погиб мирный житель, сообщает V102.RU.

В СКР уточнили, что из-за атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Волгограде погиб мужчина. 

Аналогичные преступления следователи расследуют и в отношении мирных жителей Белгородской, Херсонской и Брянской областей, где также есть погибший и раненые.

Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, - говорится в сообщении СКР.

Напомним, что минувшей ночью Волгоград и область подверглась массированному налету украинских БПЛА самолетного типа с большим объемом взрывчатых веществ. Всего было сбито 49 вражеских беспилотников. В результате атаки один из БПЛА ударил по 24-этажному дому по адресу ул. Гаря Хохолова, д.4. В результате произошедшего погиб 48-летний мужчина. 


Лента новостей

20:59
В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВОСмотреть фотографии
19:51
Под Волгоградом сотрудники ЦРБ пожаловались Бастрыкину на поборы главбухаСмотреть фотографии
18:44
«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного экспериментаСмотреть фотографии
17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде два комитета обладмина сливаются в одинСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде женщина пострадала в столкновении маршрутки № 174 с NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области простятся с бывшим директором детдома Таисией ШатравкойСмотреть фотографии
14:56
Мужчина и женщина пострадали в пожаре в Кировском районеСмотреть фотографии
14:25
Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за пропаганду наркотиковСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде маршрутка № 174 врезалась в иномарку на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области всё больше людей старше 55 лет осваивают ИИСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде ДТП парализовало работу трамвайного маршрута №13Смотреть фотографии
12:51
Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
Миллион выплатят семье волгоградца, погибшего при ударе БПЛА по высоткеСмотреть фотографии
12:38
Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора ГончароваСмотреть фотографии
12:13
В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного ходаСмотреть фотографии
11:39
«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакцииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде пересчитают и восстановят пострадавшие после атаки БПЛА домаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. ОполченскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
10:04
Учёные РАН предупредили волгоградцев о северных сияниях и экстремальном геоштормеСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:26
9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
09:11
Глава волгоградского Союза журналистов: «Все признавали право Трофимова на критику»Смотреть фотографии
08:54
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 49 БПЛАСмотреть фотографии
 