В Волгограде брата иностранца с фейковыми правами поймали на даче взятки

Расследования 05.11.2025 08:58
В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция задержала 30-летнего мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ДПС. Как выяснилось позже сотрудниками ГУ МВД по региону, мужчина пытался таким образом спасти своего брата, который при себе имел фейковые права Республики Узбекистана, а также находился на территории РФ незаконно.

При остановке водителя для плановой проверки документов сотрудник Госавтоинспекции обнаружил признаки подделки в иностранном водительском удостоверении. Было установлено, что гражданину никогда не выдавались водительские права. 

При оформлении административных материалов брат водителя, пытаясь помочь родственнику избежать ответственности, передал инспектору ДПС вознаграждение в размере 9 тысяч рублей. Мужчина был неоднократно предупрежден об ответственности, но тот не прекратил свои противоправные действия. 

- Также выяснилось, что мужчины находятся на территории РФ незаконно. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В отношении нарушителя также составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ - «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

