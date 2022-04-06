Общество

Соцсети Волгограда всполошились от сверхзвука в небе

Общество 06.04.2022 20:42
06.04.2022 20:42


Жители Волгограда строят различные версии происхождения громкого звука, который раздался сегодня над Красноармейским районом города. «А что это сейчас так бабахнуло??? Я на Дар-горе. Чигиринская...», - спрашивает Александр К. в популярной волгоградской группе в ВКонтакте. 
«Кировский. Бахнуло, а потом звук самолета», - делится своими впечатлениями Настя М. Волгоградцы сообщают, что сильный хлопок в небе раздался примерно в 18:45 по московскому времени. Жители Тракторозаводского района, расположенного в противоположном конце города, утверждают, что тоже слышали громкий хлопок.
Горожане делятся своими впечатлениями и сходятся во мнении, что такой звук бывает, когда самолет переход на сверхзвуковую скорость. 
- Сегодня вечером на единый телефон экстренных служб 112 было много звонков от волгоградцев, которые рассказывали о громком звуке над городом. Можем заверить, что никаких происшествий в Волгограде не зарегистрировано, - сообщили «Высоте 102» в экстренных службах. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
06.04.2022 19:36
Общество 06.04.2022 19:36

0
Далее
Общество
06.04.2022 17:51
Общество 06.04.2022 17:51

0
Далее
Общество
06.04.2022 17:33
Общество 06.04.2022 17:33

0
Далее
Общество
06.04.2022 16:38
Общество 06.04.2022 16:38

0
Далее
Общество
06.04.2022 15:57
Общество 06.04.2022 15:57

0
Далее
Общество
06.04.2022 15:38
Общество 06.04.2022 15:38

0
Далее
Общество
06.04.2022 14:52
Общество 06.04.2022 14:52

0
Далее
Общество
06.04.2022 14:36
Общество 06.04.2022 14:36

0
Далее
Общество
06.04.2022 13:42
Общество 06.04.2022 13:42

0
Далее
Общество
06.04.2022 12:35
Общество 06.04.2022 12:35

0
Далее
Общество
06.04.2022 12:08
Общество 06.04.2022 12:08

0
Далее
Общество
06.04.2022 09:09
Общество 06.04.2022 09:09

0
Далее
Общество
05.04.2022 22:08
Общество 05.04.2022 22:08

0
Далее
Общество
05.04.2022 20:31
Общество 05.04.2022 20:31

0
Далее
Общество
05.04.2022 19:28
Общество 05.04.2022 19:28

0
Далее

Лента новостей

21:24
Суд назначил экспертизу по иску экс-тренера волгоградского «Ротора» к Facebook*Смотреть фотографии
21:04
Маленький прокол в коже спас жизни 533 волгоградцевСмотреть фотографии
20:42
Соцсети Волгограда всполошились от сверхзвука в небеСмотреть фотографии
20:35
«Не упали в грязь лицом»: волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «КАМАЗ» - 2:0Смотреть фотографии
19:36
Волгоградка взыскала с перевозчика 60 тысяч за травму на дачном маршрутеСмотреть фотографии
19:09
К дедушке Ленину в Волгограде снова прокладывают гранитный путь: фото с земли и с воздухаСмотреть фотографии
17:51
Полицейский в Волгограде отработает фальшивый протокол о ДТПСмотреть фотографии
17:33
Приставы по запросу Минпросвещения нашли в Волгограде дочку испанцаСмотреть фотографии
17:18
Студент из Волгограда заплатит 100 тысяч за реабилитацию нацизмаСмотреть фотографии
17:09
Рано расслабились? Волгоградцам снова указали на двери прививочных пунктовСмотреть фотографии
16:38
Облсуд признал законным скандальный фудкорт в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
Продавцы меняют ценники, волгоградцы кусают локти: в магазинах стремительно дешевеет бытовая техникаСмотреть фотографии
15:38
Чайные розы на проспекте Жукова в Волгограде обеспечат водойСмотреть фотографии
15:28
Губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с кончиной ЖириновскогоСмотреть фотографии
15:14
Опубликовано видео неудачного ограбления ювелирного салона под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
В Волжском прошла волна массовых эвакуаций из торговых центровСмотреть фотографии
14:52
«Газпром газораспределения Волгоград»: для нас процесс импортозамещения не стал откровениемСмотреть фотографии
14:36
Жителям райцентров в Волгоградской области предрекли неделю горячих батарейСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде нашли труп мужчины в медицинской маскеСмотреть фотографии
14:31
Госдума ввела штрафы за отождествление роли СССР и нацистской Германии в ВОВСмотреть фотографии
13:48
«Не надейся на государство»: в Москве скончался лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Суд в Сочи отменил мягкий приговор убийцам 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде старшеклассники разработали свои первые технологические карты для приготовления блюд школьного менюСмотреть фотографии
12:49
Жители Волгоградской области пожаловались на исчезновение «Спутника Лайт»Смотреть фотографии
12:35
Ответственного за порядок на кладбищах Волгограда не успеют найти до ПасхиСмотреть фотографии
12:31
Толпа продавцов напугала мужчину, решившего вскрыть «Золотой ларец» под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Заграничное образование россиян будут признавать по упрощенной схемеСмотреть фотографии
12:08
Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рукСмотреть фотографии
11:30
Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодьяСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде волжанин в шортах угнал иномарку и заехал в канавуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 