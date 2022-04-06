Соцсети Волгограда всполошились от сверхзвука в небе





Жители Волгограда строят различные версии происхождения громкого звука, который раздался сегодня над Красноармейским районом города. «А что это сейчас так бабахнуло??? Я на Дар-горе. Чигиринская...», - спрашивает Александр К. в популярной волгоградской группе в ВКонтакте.

«Кировский. Бахнуло, а потом звук самолета», - делится своими впечатлениями Настя М. Волгоградцы сообщают, что сильный хлопок в небе раздался примерно в 18:45 по московскому времени. Жители Тракторозаводского района, расположенного в противоположном конце города, утверждают, что тоже слышали громкий хлопок.

Горожане делятся своими впечатлениями и сходятся во мнении, что такой звук бывает, когда самолет переход на сверхзвуковую скорость.

- Сегодня вечером на единый телефон экстренных служб 112 было много звонков от волгоградцев, которые рассказывали о громком звуке над городом. Можем заверить, что никаких происшествий в Волгограде не зарегистрировано, - сообщили «Высоте 102» в экстренных службах.